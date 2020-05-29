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اقتصاد

في 12 بنكا .. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:02 ص
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة
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آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 مايو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.

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وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الاسكان والتعمير نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.36جنيه للبيع .


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