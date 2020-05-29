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محافظات

محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:11 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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جمالات الدمنهورى

تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة، من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، على مساحة ١٥٠٠ متر من الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة طوال أيام الأسبوع وفى الإجازات الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين

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ووجه اللواء هشام امنة بردع المخالفين واسترداد كل شبر من أراضى الدولة والأراضي الزراعية فى إطار تنفيذ القانون تأكيدا على هيبة الدولة والإلتزام بكافة التعليمات للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة لتنفيذ قرار لازالو  حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية  كوم زمران بمساحة  ٩٠٠ متر في المهد  عبارة عن مباني مقسمة  من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد  عبد الله المليجي بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعيه بنطاق المدينه عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض بمساحة 175 متر ( قيراط).

محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع
محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع
محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع
محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع
محافظ البحيرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي طوال أيام الأسبوع
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