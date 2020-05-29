لمواجهة كورونا.. الزراعة تعلن التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين إلكترونيا

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة والعاملين بها للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه اعتبارا من غد السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية وأيضا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.
وأكد القصير، في بيان له اليوم، على مسئولية قيادات الوزارة بتنفيذ هذه التعليمات التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكتروني للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس.
ناشد وزير الزراعة أيضا جميع المزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.