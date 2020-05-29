لمواجهة كورونا.. الزراعة تعلن التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين إلكترونيا

كما وجه بالتوسع في تقديم

للمواطنين

والمزارعين

من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكتروني للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من

أجل

منع انتشار الفيروس.

وأكد القصير، في بيان له اليوم، على مسئولية قيادات الوزارة بتنفيذ هذه التعليمات التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن،