محافظ أسيوط: متابعة كافة المشروعات وإجراءات مواجهة كورونا بشكل دوري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن اللجنة المشكلة للمرور على المشروعات تقوم بأعمالها بشكل دوري بالمرور على كافة المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة سواء كانت مشروعات إنتاجية أو إنشائية وذلك للتأكد من توفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فضلًا عن الوقوف على استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالاجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة على رأس اللجنة بعض مشروعات المحافظة منها مشروع مشروع وحدة الرصف حيث تفقد موقع الخلاطة وورش المعدات كما تفقد سير العمل بوحدة الانقاذ السريع لمتابعة تطوير المبنى الإدارى والورش والتأكد من جاهزية معدات الإزاله وأوناش الإنقاذ والقلابات وتابع أيضا جهاز النظافة التجميل للتأكد من جاهزية معدات النظافة كما تم التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العاملين للكمامات حفاظًا على صحتهم رافقه خلال الجولة خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وأسامه أحمد مدير وحدة الرصف وطاهر مدير جهاز التجميل ومسئولي المشروعات.









كان محافظ أسيوط قد وجه السكرتير المساعد بضرورة تفعيل لجنة المرور على كافة المنشآت والمشروعات الإنتاجية والتنموية بالمحافظة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتشديد على جميع العاملين ارتداء الكمامات بتلك المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وعمل تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بصفة اسبوعية.



