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تعليم

بداية من الغد.. منع دخول جامعة قناة السويس بدون كمامة

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:18 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة السويس
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انجي هيبة
أصدرت  الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة السويس ، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها  بدون  "الكمامات الواقية".

علي أن ينفذ القرار اعتبارًا من غدا السبت ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

وأضافت رئيس الجامعة أن إتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية تأتي حرصا من الجامعة علي منتسبيها.

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وأكدت رئيس الجامعة، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة مترين  على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين.

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وشددت  علي استمرار الجامعة في  اتخاذ التدابير اللازمة وإجراءاتها للوقاية من حيث عمليات التعقيم المستمرة وذلك حفاظًا على صحة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
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