ننفرد بتفاصيل أول مكالمة أجراها المدير الفني لاتحاد الكرة من العزل الصحي







وتم نقل الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الى مستشفى السلام الدولى من أجل تلقي العلاج اللازم بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا عقب مخالطته المدربين العاءدين من الخارج.







قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. اجريت اتصالا بالدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بعدما تم نقله إلى مستشفى السلام الدولى وتحدثت اليه هاتفيا واكد لى انه تجاوز مرحلة الخطر وان حالته الصحية تحسنت كثيرا نتيجة الإمكانيات الكبيرة بداخل المستشفى الخاص استجابته لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.





وأضاف "مجاهد" أـن الدكتور محمود سعد أكد لي أن التنفس انتظم بشكل طبيعي بعدما شهد بعض الصعوبات أمس الخميس قبل نقله إلى مستشفى السلام الدولى.





وأوضح أن الروح المعنوية للدكتور محمود سعد مرتفعة وأن جميع المارد الطبي يقوم بواجبه على أكمل وجه منذ وصوله إلى المستشفى لافتا إلى أن جسده استجاب الى بروتوكول العلاج الذى وضعه الطاقم الطبي وأن حالته الصحية تتحسن.









يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..





جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.







ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.







وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني وغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.







واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.