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رياضة

عودة 10 لاعبين كبار لمنتخب الكاراتيه مع استئناف النشاط الرياضي

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على عودة 10 لاعبين من كبار المنتخب الوطني للتدريبات وعمل معسكر لهم بالمركز الأولمبي بالمعادي، فور عودة النشاط الرياضي من جديد. جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي مع منطقة المنوفية برئاسة محمد حماده ومدربي المنطقة للتشاور فيما يتعلق بكيفية الاستعدادات للفترة المقبلة.

أكد الدهراوي أنه تم الاستقرار على عودة 10 لاعبين من الكبار لم يتم تحديد أسمائهم بعد لخوض معسكر بالمركز الأولمبي وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم بداية من يوم 15 يونيو المقبل وهو اليوم
المحدد لرجوع الأنشطة الرياضية في الأندية ومراكز الشباب.

أضاف أنه سيتم تنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة و تهيئه اللاعبين لاتباع الإجراءات الاحترازيه الدائمه واتباع تعليمات التباعد فيما بينهم.

وعن دورة المدربين التى أقيمت فى رمضان، قال الدهراوي أنه الاتحاد العربى سيقوم بارسال الشهادات قريبا، وسيتم عمل دورات تدريبيه ( عن بعد ) فى التحكيم وكذا عمل دوره تدريبيه خاصة بمدربات الكاراتيه.

وأشار إلى أن تنظيم دورة تدريبية خاصة بالمدربات سيجعل مصر صاحبة السبق باشتراك المدربات بالدورة قد شكر السادة المدربين الاستاذ محمد الدهراوى رئيس الاتحاد على التواصل معهم و تقريب وجهات النظر.
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