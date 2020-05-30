أحمد داود يجري مسحة كورونا بعد مخالطة رجاء الجداوي

وتداول عدد من الصفحات غير الموثوقة، على السوشيال ميديا، بانر مفبركا نسبوه إلى أحد المواقع الإخبارية، مدونا عليه خبر وفاة

رجاء الجداوي

، ولكن مقربين للفنانة القديرة نفوا تلك الشائعات، مؤكدين أن حالتها الصحية مستقرة.