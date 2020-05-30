أحمد داود يجري مسحة كورونا بعد مخالطة رجاء الجداوي

أجرى الفنان أحمد داود مسحة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي خلال تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقد تأكد من سلبية العينة.
وحرص أحمد داود على الاجابة على أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى عندما سأله على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.
وحرص أحمد داود على الاجابة على أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى عندما سأله على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.