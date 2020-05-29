غلق نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي عقب اكتشاف إصابات بـ كورونا

تقرر غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بـ فيروس "كورونا" المستجد.









ونص البيان الصادر من لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا المشكلة من نقيب المحامين حيث تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وتم التعامل طبيًا وفق المقررة مع الحالات المذكورة وجاري متابعتهم. وحرصًا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ. الإجراءاتالإجراءات





تقرر الآتي: أولًا: غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.





ثانيًا: حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.



