لقب بلا احتفال.. سالزبورج النمساوي يتوج بأول بطولة أوروبية بعد أزمة فيروس كورونا





وأقيمت المباراة على ملعب " وورثرسيستاديوم"، جنوب البلاد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لعودة النشاط الكروي في النمسا.





افتتح دومينيك سزوبوسزلاي التسجيل لسالزبورج في الدقيقة 19، ليعقبه ستومبرجر مدافع أوستريا بالهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريد بول بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، عمق أوكافور من جراح أوستريا بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 53، ليضيف بعدها زميله أشيمورو الهدف الرابع في الدقيقة 65، ليختتم بعدها كواتا مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 79، ويتوج فريقه باللقب الأوروبي الأول بعد أزمة فيروس كورونا بكل سهولة.





ولم يشهد فوز سالزبورج باللقب أي احتفالات سوى البسيطة منها والتي كانت بدون تلامس واحتكاك، لمنع تفشي فيروس كورونا.

توج نادي ريد بول سالزبورج، أمس الجمعة، بلقب كأس السوبر النمساوي، على حساب أوستريا لوستيناو، بفوزه عليه بخماسية نظيفة.