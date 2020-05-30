AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لقب بلا احتفال.. سالزبورج النمساوي يتوج بأول بطولة أوروبية بعد أزمة فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
توج نادي ريد بول سالزبورج، أمس الجمعة، بلقب كأس السوبر النمساوي، على حساب أوستريا لوستيناو، بفوزه عليه بخماسية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب "وورثرسيستاديوم"، جنوب البلاد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لعودة النشاط الكروي في النمسا.

افتتح دومينيك سزوبوسزلاي التسجيل لسالزبورج في الدقيقة 19، ليعقبه ستومبرجر مدافع أوستريا بالهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريد بول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عمق أوكافور من جراح أوستريا بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 53، ليضيف بعدها زميله أشيمورو الهدف الرابع في الدقيقة 65، ليختتم بعدها كواتا مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 79، ويتوج فريقه باللقب الأوروبي الأول بعد أزمة فيروس كورونا بكل سهولة.

ولم يشهد فوز سالزبورج باللقب أي احتفالات سوى البسيطة منها والتي كانت بدون تلامس واحتكاك، لمنع تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار عالمية في صدى البلد.. يوفنتوس وآرسنال رفضا هالاند.. ومدرب تونسي اكتشفه

ترشيحاتنا

صراع سعودي إماراتي على نجم الزمالك المعار.. والنادي يدرس العروض

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

بعد فيديو ترويع طفل بكلب مفترس.. التضامن: لن نسمح بانتهاك حقوق ذوى الهمم بأي صورة

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

مراقب فضيحة رادس يعلن مفاجأة بشأن انسحاب الوداد

أخبار الزمالك.. نجم الفريق مطلوب في الإمارات.. صفقة نارية على طاولة الإدارة

صراع سعودي إماراتي على نجم الزمالك المعار.. والنادي يدرس العروض

هداف دوري ابطال افريقيا .. بيراميدز يشعل الصفقة ويضع الزمالك والأهلي في ورطة

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا .. اتحاد الكرة: ننتظر قرار الدولة لعودة الدوري أو إلغائه.. فيديو

مقابل 5 ملايين يورو.. الهلال السعودي يقترب من اقتناص نجم جلطة سراي

أخبار النادي الأهلي.. فايلر يرفض نجم بيراميدز.. واعتزال عاشور

نحن لاعبان مختلفان.. رياض محرز: مقارنتي مع محمد صلاح لا تهمني

ضرب من الخيال.. الوداد المغربي ينفى عقد صفقة تبادلية مع الزمالك .. تفاصيل

اعتزل داخل النادي.. حسام عاشور يرفض كل العروض لأجل عيون الأهلي

سجل حلقة تذاع الأسبوع المقبل.. عبدالحفيظ يغرم جونيور أجايي بعد ظهوره إعلاميًّا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد