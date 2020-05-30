محمود البزاوي: اترفدت من التليفزيون بعد أول شهر من الزواج

حل الفنان محمود البزاوي ضيفا على الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والذاع عبرقناة "الأولى المصرية" للحديث عن مشاركتها فى السباق الرمضاني من خلال مسلسلي فرصة ثانية وإتنين فى الصندوق.





وخلال الحوار قال البزاوي:"كنت أعمل بالتلفزيون المصري واترفدت بعد اول شهر من الزواج وكنت اعمل بالعقد ولم أكن مثبت".





وأكمل:" قعدت فى البيت فترة وبعدها رشحني للعودة للعمل فى التلفزيون مرة أخرى ولكن كنت قد حسمت طريقي بالعمل فى التمثيل".





وشارك البزاوى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.



