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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق العملة الرقمية pi network يعرض جهازك للخطر.. وأفضل 7 هواتف عام 2020

السبت 30/مايو/2020 - 08:10 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الإجتماعي دعوات للإشتراك وتحميل تطبيق عملة pi network الرقمية، مع وعود بالثراء الفاحش الذي ينتظرك بعد أن تقوم بالتعدين من خلال هذه العملة الجديدة بدلًا من جلوسك في منزلك بلا عمل، و كلما زادت دعواتك للأشخاص والأصدقاء من خلال الكود الخاص بك تزيد قوة التعدين للعملة لديك، وبلغ عدد تحميلات التطبيق حتى الاَن ما يقارب الـ 3.5 مليون شخص، ويهدف التطبيق الوصول إلى 10 ملايين مستخدم، والإعلان عن طرح العملة وتوقف عملية التعدين نهائيًا ولا يمكن التعدين مرة أخري.


تعمل جوجل و مايكروسوفت على تحسين تجربة التدقيق الإملائي فى متصفحي كروم وإيدج Chrome و Edge، من أجل إعطاء تجربة أفضل للمستخدمين.


أصبحت البطارية أحد أهم معايير اختيارك لهاتفك الذكي، سواء كانت بطارية بسعة كبيرة توفر لك يوم كامل من الاستخدام، أو أخرى تدعم الشحن السريع من أجل ضمان الاعتماد على هاتفك سريعا، دون الحاجة للانتظار طويلًا حتي يتم الشحن.


كشف تقرير جديد من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن بدء الإنتاج الفعلي لهاتفها الذكي المقبل بشاشة قابلة للطي Galaxy Fold 2، ومن المرجح أن تعلن عنه الشركة فى أغسطس المقبل، بينما ستكشف مواصفاته للجمهور فى شهر يوليو.


أعلنت شركة جوجل عن تفعيل إمكانية تشغيل الألعاب بدقة 1440 P على خدمتها لبث الألعاب السحابية Google Stadia، بعد أن كانت الخدمة تدعم فى الأصل دقة 1080p فقط.


ينتظر الملايين من عشاق منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن موعد إصدار الجيل الخامس الذى يحمل اسم PlayStation 5، حيث تستعد شركة سونى اليابانية لإطلاق أحدث نسخة من أيقونتها الشهيرة يوم الخميس القادم. 


اذا كنت من عاشقي هاتف آبل الشهير آيفون، خاصةً المدرسة القديمة ذات الحجم الصغير والمواصفات الكثرة، فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا بفضل هذا العرض المغري، بدلًا من خسارة الكثير من الأموال بسبب أسعار هواتف iphone الباهظة.
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