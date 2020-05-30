أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق العملة الرقمية pi network يعرض جهازك للخطر.. وأفضل 7 هواتف عام 2020

أصبحت البطارية أحد أهم معايير اختيارك لهاتفك الذكي، سواء كانت بطارية بسعة كبيرة توفر لك يوم كامل من الاستخدام، أو أخرى تدعم الشحن السريع من أجل ضمان الاعتماد على هاتفك سريعا، دون الحاجة للانتظار طويلًا حتي يتم الشحن.



