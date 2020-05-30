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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار

السبت 30/مايو/2020 - 07:01 ص
اشتري آيفون 7 بـ
اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار
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كريم جمال
اذا كنت من عاشقي هاتف آبل الشهير آيفون، خاصةً المدرسة القديمة ذات الحجم الصغير والمواصفات الكثرة، فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك إقتناء نسخة من آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا بفضل هذا العرض المغري، بدلًا من خسارة الكثير من الأموال بسبب أسعار هواتف iphone الباهظة.

ووبحسب تك رادار التقنى، يقدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 170 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قوى للغاية.

يمكنك الحصول على نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الوردي من خلال هذا الرابط.
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