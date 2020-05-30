AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن مواصفات Galaxy Fold 2.. والموعد المحدد لإطلاقه

السبت 30/مايو/2020 - 01:15 ص
سامسونج تكشف عن
سامسونج تكشف عن مواصفات Galaxy Fold 2
Advertisements
قسم التكنولوجيا
كشف تقرير جديد من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن بدء الإنتاج الفعلي لهاتفها الذكي المقبل بشاشة قابلة للطي Galaxy Fold 2، ومن المرجح أن تعلن عنه الشركة فى أغسطس المقبل، بينما ستكشف مواصفاته للجمهور فى شهر يوليو.

وبحسب موقع phonearena التقني، فإن هاتف Galaxy Fold 2 سيأتى بشاشة قياس 7.59 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية.

بالإضافة لشاشة أمامية ثانية قياس 6.23 بوصة تدعم قلم  S-Pen ، وفتحة صغيرة فى الشاشة للكاميرا الأمامية، لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.

كما سيحتوي هاتف Galaxy Fold 2 على كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابكسل، و 16 ميجابكسل، و 12 ميجابكسل، وتشير توقعات السوق إلى أن سامسونج ستقوم بشحن من 2.5 إلى 3 مليون وحدة هذا العام، وهو ما يزيد عدة مرات عن شحنات هاتف Galaxy Fold الحالي.

أما بالنسبة لسعر هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي، فمن المتوقع أن يأتي بسعر يتراوح بين 1780 دولار ما يعادل 28200 جنبيه مصري و 1880 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وذلك على عكس هاتف Galaxy Fold الحالي والذي يُكلف 1980 دولار ما يعادل 31500 جنيه مصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تدرج Galaxy Tab S6 Lite للبيع بهذا السعر.. صور

بـ 5 كاميرات وسعر أقل .. سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد

هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات

سامسونج تطلق Samsung Galaxy Fold Lite في هذا التاريخ.. بسعر مفاجأة

أيهما أفضل .. هاتف iPhone SE أم Galaxy A51.. نفس السعر ومواصفات مختلفة.. اعرف الفرق .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ 3 جنيهات ونصف .. وزارة النقل توفر كمامات لـ ركاب المترو والسكة الحديد

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

عقار هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات

أخبار الزمالك.. نجم الفريق مطلوب في الإمارات.. صفقة نارية على طاولة الإدارة

تفاصيل عزل قريتين بالمنوفية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

صفقة الأهلي المنتظرة فشلت .. نجم بيراميدز يرحب بالزمالك

AdvertisementS

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

التحريات في فيديو منة عبد العزيز.. صديقها اغتصبها وصديقتها صورتها في فندق بالطالبية

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

استغلوا إعاقته للتسلية.. شباب يطلقون كلب حراسة على طفل من ذوى القدرات الخاصة | فيديو وصور

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. والجمهور: غير لائقة

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت

استمر زواجهما 70 عاما.. لحظة لقاء زوجين مسنين لأول مرة بعد فراق طويل بسبب كورونا