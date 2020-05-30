سامسونج تكشف عن مواصفات Galaxy Fold 2.. والموعد المحدد لإطلاقه

كشف تقرير جديد من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن بدء الإنتاج الفعلي لهاتفها الذكي المقبل بشاشة قابلة للطي Galaxy Fold 2، ومن المرجح أن تعلن عنه الشركة فى أغسطس المقبل، بينما ستكشف مواصفاته للجمهور فى شهر يوليو.
وبحسب موقع phonearena التقني، فإن هاتف Galaxy Fold 2 سيأتى بشاشة قياس 7.59 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية.
بالإضافة لشاشة أمامية ثانية قياس 6.23 بوصة تدعم قلم S-Pen ، وفتحة صغيرة فى الشاشة للكاميرا الأمامية، لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.
كما سيحتوي هاتف Galaxy Fold 2 على كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابكسل، و 16 ميجابكسل، و 12 ميجابكسل، وتشير توقعات السوق إلى أن سامسونج ستقوم بشحن من 2.5 إلى 3 مليون وحدة هذا العام، وهو ما يزيد عدة مرات عن شحنات هاتف Galaxy Fold الحالي.
أما بالنسبة لسعر هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي، فمن المتوقع أن يأتي بسعر يتراوح بين 1780 دولار ما يعادل 28200 جنبيه مصري و 1880 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وذلك على عكس هاتف Galaxy Fold الحالي والذي يُكلف 1980 دولار ما يعادل 31500 جنيه مصري.