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تعليم

بالكمامة.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%

السبت 30/مايو/2020 - 11:42 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 99.8% ، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة 100% والنور للمكفوفين بنسبة 100%  وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. 
وهنأ محافظ القليوبية الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية
وقدم محافظ القليوبية الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

يذكر ان ادارة كفر شكر وقها التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 100% فى نتيجة الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الف و729 طالب وطالبة،أدى الامتحان منهم 93 الف و 195 طالب وطالبة.
بالكمامة.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%
بالكمامة.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%
بالكمامة.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.8%
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