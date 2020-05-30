كيف تسجل فى منحة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف على مهارات المستقبل.. خدمات

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" منحة "مستقبلنا .. رقمي" المجانية لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد.





تستهدف المنحة التى تأتى تحت رعاية وزارة الاتصالات تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بُعد على مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، وذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.





وبهدف استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية، تتيح المبادرة التدريب على 4 مستويات وهي المستوى الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز وبإجمالي 12 مسار تدريبي تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا ونموًا على المستوى المحلي والعالمي.





وأوضحت المهندسة/ هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "مستقبلنا .. رقمي" هي عبارة عن أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها ومتاحة بالمجان للشباب المصري ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.





وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب المصري على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة وكذلك وضع الأساس لنظام وطني متكامل للإمداد بالكوادر المدربة في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات.





وأضافت الجوهري أن سوق العمل الحر من المتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا في الفترة المقبلة خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والتي ستدفع المؤسسات والحكومات نحو تسريع الاعتماد على الخدمات الرقمية وبالتالي نمو الطلب على خدمات المهنيين المستقلين والقوى العاملة عن بعد.





وتتضمن المنحة والتي يطلق عليها بالإنجليزية "Future Work is Digital (fwd)" تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بعد.



