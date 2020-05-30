بنطلب من الركاب ارتداء الكمامة.. سائقو الشرقية يلتزمون بالقرار الجديد

شهدت مواقف محافظة الشرقية والسائقين والركاب التزاما تاما بقرار مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما حرصت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة القرار والتأكد من مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات وخاصة عقب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.





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وأكد عدد من السائقين في حديثهم لـ"صدي البلد"، أنهم حريصون على ارتداء الكمامة بالإضافة إلى حث الركاب والمواطنين على ارتدائها قبل استقلال السيارة.





ومن جانبه فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشآت الخاصة أو البنوك دون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت.

وأضاف المحافظ أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف دون ارتداء الكمامات الواقية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.