ليلة القبض على شيخ الخفر.. أقام حفل عرس لنجله في الشارع





كما قامت قوات الأمن بالقبض على صاحب الدجي الموجود لإحياء الحفل وتم مصادرة جميع الآلات والعدد الموسيقية الموجودة بحفل الزفاف.





يأتي ذلك بعد قيام شيخ خفراء قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بتخطي القانون وخرق قرار رئيس الوزراء وإقامة حفل زفاف لنجله بوسط القرية دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا.





وشهد حفل العرس تجمعات كبيرة من الأهالي والشباب بالقرية لحضور حفل الزفاف مما يؤدي لانتشار فيروس كورونا.