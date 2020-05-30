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حوادث

ليلة القبض على شيخ الخفر.. أقام حفل عرس لنجله في الشارع

السبت 30/مايو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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محمد امين
 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض علي شيخ خفراء قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعد خرقه قرار رئيس الوزراء وقيامه بعمل حفل عرس لنجله في الشارع. 

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 كما قامت قوات الأمن بالقبض على صاحب الدجي الموجود لإحياء الحفل وتم مصادرة جميع الآلات والعدد الموسيقية الموجودة بحفل الزفاف. 

 يأتي ذلك بعد قيام شيخ خفراء قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بتخطي القانون وخرق قرار رئيس الوزراء وإقامة حفل زفاف لنجله بوسط القرية دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا. 

 وشهد حفل العرس تجمعات كبيرة من الأهالي والشباب بالقرية لحضور حفل الزفاف مما يؤدي لانتشار فيروس كورونا. 

 وتم القبض على صاحب الحفل ومصادرة الأدوات المستخدمة في الحفل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
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