‎أستاذ بتربية موسيقية جامعة حلوان يقدم تدريبات لعزف الجيتار للطلاب

في إطار اهتمام كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بخدمة وتدريب الطلاب على المهارات الفنية المختلفة ، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ، قام الأستاذ الدكتور محسن السيد وكيل الكلية للدراسات العليا الأسبق ورئيس قسم العلوم الموسيقية التربوية بإنشاء قناة على موقع يوتيوب باسم Guitar Zone لتدريب طلاب كلية التربية الموسيقية وطلاب الجامعة وكل محب للجيتار على عزف الجيتار الكلاسيكي عن بعد وبشكل أكاديمي.









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وقد ساهمت القناة في تدريب العديد من طلاب الكلية ولقت صدى في مصر وعدد من الدول مثل روسيا وبلغاريا، وتضمنت عدد من المقطوعات التي تدرس في الكلية ، بشكل احترافي في استوديو وتم الاهتمام بالإضاءة وجودة التصوير واستخدام احدث تقنيات الصوت، كما تضمنت سلسلة دروس للتدريب على عزف الجيتار الكلاسيكي وعزف بعض المقطوعات والأغاني المحببة للمتلقي المحب للموسيقى بشكل عام والجيتار بشكل خاص

ياتي هذا ضمن الاهتمامات التي تقدمها الكلية في نشر الثقافة الموسيقية والتعليم عن بعد ودعوة الي خليك فالبيت





https://www.youtube.com/channel/UCM95YkG16uFWYhdAkSeoI2A



