بعد أنباء عودتها 15 يونيو.. استئناف حركة الطيران في مصر حقيقة أم شائعة؟.. النواب يجيب

"لابد من استئناف رحلات الطيران بشكل تدريجي لأننا إذا نظرنا لجميع دول العالم سنجد أنها بدأت تفكر فى عودة حركة الطيران والسياحة مرة أخرى".. بهذه الكلمات بدأ النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان حديثه.





وتابع "عبده"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا فى مصر، حتى لا يتأثر الاقتصاد، لأن مصر تعد جزءا من العالم، وبالتالى فلابد من الاحتفاظ بمعايير السلامة ومنع العدوى حال عودة حركة الطيران فى مصر".





وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن الحكومة قامت بأداء ما عليها على أكمل وجه من خلال الإجراءات الاحترازية التى قامت بها لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالى فالأمر يتوقف الآن على وعى الشعب.









من جانبه، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك محاولات من بعض دول العالم لعودة حركة الطيران مرة أخرى، إلا أن التوقيت يختلف من دولة لأخرى، ويتوقف على مدى وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروة الانتشار.





وتوقع "مرشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يكون هناك تفكير فى عودة الطيران فى مصر مرة أخرى، ولكن من خلال ضوابط معينة تتمثل فى ضرورة وجود مسافات معينة بين الركاب وتطهير وتعقيم كل الأماكن فى الطائرة والمطارات.





واختتم مرشد، حديثه قائلًا "مصر ستكون ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى سيعلن عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال أيام حتى تعود حركة الطيران مرة أخرى ".





من جهته، أيّد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، هو الآخر ضرورة عودة حركة الطيران مرة أخري فى مصر، خاصة أن وقف حركة الطيران أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.





وأضاف "الشورى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه فى حالة عودة حركة الطيران فى مصر ستكون هناك عدد من الاشتراطات التى ستعلن عنها الحكومة لضمان سلامة المسافرين ومنها إجراء كشف على الركاب وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، على أن يكون هناك تباعد فى المسافات بين الركاب داخل الطائرة.





وتوقع "الشورى"، استئناف رحلات مصر للطيران نهاية شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.





وكان أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، أن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت.





وأوضح رشد زكريا، في تصريحات صحفية أمس، الجمعة، أن الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استئناء وليست هناك رحلات منتظمة خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرارا باستئناف الحركة إلى المطارات المصرية.





وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على متنها الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.





وأكد أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة.





تجدر الإشارة إلى أن هناك وسائل إعلامية تداولت أخبارا تزعم فيها استئناف مصر للطيران رحلاتها الجوية، منتصف الشهر القادم، بتسيير رحلة إلى فرانكفورت إلى ألمانيا، وهو ما نفاه رئيس الشركة الوطنية رشدي زكريا، مؤكدا أن جميع الرحلات التي تسيرها الشركة هي مجرد رحلات استثناء ولا يوجد رحلات منتظمة، وأن استئناف الرحلات الجوية للشركة سوف تقرره الحكومة المصرية، بفتح المطارات أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.



