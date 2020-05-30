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اقتصاد

بعد انتهاء إجازة العيد.. اتحاد الغرف التجارية يعلن تعليمات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وناشد الاتحاد، منتسبيه في القطاعات المختلفة، تطبيق شروط التعامل سواء فيما بين العاملين أو العملاء والتشديد علي ارتداء الكمامة كإجراء أساسي وشرط لدخول الشركات والمؤسسات مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الأخري منها عدم وجود تجمعات والتباعد في اللقاءات المختلفة والالتزام بالمطهرات باستمرار وغير ذلك من الإجراءات الوقائية التي تعلن عنها الحكومة خاصة في ظل العودة من إجازة عيد الفطر.


وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تعليمات مجلس الوزراء التي سيتم تطبيقها بداية من اليوم السبت تم تعميمها علي كافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية  لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد "العربي" بدور مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة طوال الفترة الماضية وان هناك تشديد علي زيادة هذه الإجراءات مع بداية الأسبوع الجاري لمساندة الحكومة في تنفيذ خطة مواجهة  فيروس  كورونا خلال الفترة القادمة.

كانت الحكومة بدأت اعتبارا من اليوم السبت في تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان القواعد والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة العيد وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك بجانب ارتداء الكمامة بشكل إلزامي.
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