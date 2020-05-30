AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

غفر الله له بما أسعد الناس.. خالد الجندي ينعى الفنان حسن حسنى

السبت 30/مايو/2020 - 06:51 م
خالد الجندى ينعى
خالد الجندى ينعى الفنان حسن حسنى: غفر الله له لإسعاده الناس
Advertisements
أمل فوزي
نعى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان الكبيرحسن حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال «الجندى» خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "غفر الله له بما اسعد الناس، وادخل البهجة على نفوسهم، وكان رجل لطيف الطلعة والكلام، رحمه الله وغفر له".

اقرأ أيضا: 
وكان الفنان حسن حسني قد توفي اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا، بمستشفى دار الفؤاد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وصرح نجله سمير ، بأن سبب الوفاة جاءت عقب جلطة في القلب، وأنه قضى معه يومين في المستشفى، وخضع لقسطرة ولكن  لم تنجح في إنقاذه.


كما وجه عدد كبير من الفنانين العرب رسالة رثاء وتعازٍ للفنان الراحل حسن حسنى وذلك عبر حساباتهم المختلفة سواء "إنستجرام" أو "تويتر" أو "فيسبوك"، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكبير منذ ساعات بمستشفى دار الفؤاد. 

فيما لم يشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسنى، حيث تم دفن الجثمان فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش عارف الناس مستعجلة على ايه.. هكذا رد حسن حسني على شائعة وفاته قبل عدة أشهر

أنا أبن أبويا.. شاهد حسن حسنى يبكى جمهوره في مسلسل رحيم

كان فنانا عظيما.. نادية الجندي تنعي الراحل حسن حسني

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنان حسن حسنى

تشييع جثمان الفنان حسن حسنى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ..فيديووصور

شاهد.. انهيار زوجة وابنة حسن حسني من البكاء خلال تشييع الجنازة

ترشيحاتنا

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

شاهد.. انهيار زوجة وابنة حسن حسني من البكاء خلال تشييع الجنازة

وفاة 4 أطفال وجدتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة الدقي

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

عالم صيني: نعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 99%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور