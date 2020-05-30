غفر الله له بما أسعد الناس.. خالد الجندي ينعى الفنان حسن حسنى

نعى الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان الكبير حسن حسنى ، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.





وقال « الجندى » خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "غفر الله له بما اسعد الناس، وادخل البهجة على نفوسهم، وكان رجل لطيف الطلعة والكلام، رحمه الله وغفر له".





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وكان الفنان حسن حسني قد توفي اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا، بمستشفى دار الفؤاد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وصرح نجله سمير ، بأن سبب الوفاة جاءت عقب جلطة في القلب، وأنه قضى معه يومين في المستشفى، وخضع لقسطرة ولكن لم تنجح في إنقاذه.









كما وجه عدد كبير من الفنانين العرب رسالة رثاء وتعازٍ للفنان الراحل حسن حسنى وذلك عبر حساباتهم المختلفة سواء "إنستجرام" أو "تويتر" أو "فيسبوك"، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكبير منذ ساعات بمستشفى دار الفؤاد.





فيما لم يشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسنى، حيث تم دفن الجثمان فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى.







