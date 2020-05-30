وكيل فرجاني ساسي: اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية ومرتبط مع الزمالك بعقد حتى الموسم الجديد

كشف مهند عون وكيل
أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مصير اللاعب
التونسي خلال الموسم الجديد مع النادي الأبيض.
واكد مهند عون في تصريحات صحفية أن فرجاني ساسي مرتبط بعقد مع نادي
الزمالك لمدة موسم جديد
وأشار مهند عون إلى
أن اللاعب التونسي لا يمتلك حاليًا أي عروض رسمية.
وقال وكيل فرجاني ساسي
: “لا ننظر لما ينتشر في وسائل الإعلام حول وصول عروض للاعب، لأنه على أرض
الواقع ليس هناك أي عروض”.
الجدير بالذكر أن
فرجاني ساسي يتبقى في تعاقده مع الزمالك موسم واحد فقط، بخلاف الموسم الجاري.