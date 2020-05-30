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رياضة

وكيل فرجاني ساسي: اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية ومرتبط مع الزمالك بعقد حتى الموسم الجديد

السبت 30/مايو/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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ملك موسى

كشف مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مصير اللاعب التونسي خلال الموسم الجديد مع النادي الأبيض.

 

 واكد مهند عون في تصريحات صحفية أن فرجاني ساسي مرتبط بعقد مع نادي الزمالك لمدة موسم جديد

 

 

وأشار مهند عون إلى أن اللاعب التونسي لا يمتلك حاليًا أي عروض رسمية.

 

وقال وكيل فرجاني ساسي : “لا ننظر لما ينتشر في وسائل الإعلام حول وصول عروض للاعب، لأنه على أرض الواقع ليس هناك أي عروض”.

 

الجدير بالذكر أن فرجاني ساسي يتبقى في تعاقده مع الزمالك موسم واحد فقط، بخلاف الموسم الجاري.

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