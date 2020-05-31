AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بتوقيع أشد العقوبة على مروعي الطفل من ذوي الإعاقة بـ كلب شرس

الأحد 31/مايو/2020 - 05:03 ص
تعذيب طفل من ذوى
تعذيب طفل من ذوى الإعاقة بكلب شرس
Advertisements
حسن رضوان
أشادت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  بجهود الحكومة التى تجلت فى تمكن أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يروعان طفلا من ذوي الإعاقة باستخدام كلب، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها إهانة لذوي الهمم.


وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن هذه الجريمة تستحق توقيع أقصى العقوبة على كل من شارك فى ترويع وتخويف هذا الطفل البرئ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال هؤلاء الاطفال الابرياء فى التسلية.

وتابعت النائبة حديثها:" عمل غير إنساني وجميع الاديان ترفضه والقانون يعاقب عليه بشده".

جاء  ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو لشابين قاما بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على سطح منزل باستخدام كلب بوليسي، الأمر الذي أثار غضب رواد التواصل، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.

ونصت المادة 45 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الموجود بالمادة 44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وحددت المادة 44 حالات الخطر كالآتي: 

1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2. حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.


3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.


4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.


5. تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).


7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.


8. إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مدير الإعلام باتحاد الكرة: هددت بتقديم استقالتي عدة مرات.. فيديو

وزير يمني يوجه رسائل مهمة للسعودية

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

اخبار الحوادث.. تجديد حبس مودة الادهم.. إلزام أحمد عز بدفع مصاريف ابنيّ زينة.. ضبط المتهمين بترويع طفل الاحتياجات الخاصة

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الصحة: الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار كلوروكوين لعلاج كورونا.. فيديو

AdvertisementS

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

آخر مكالمة.. صلاح عبد الله: حسن حسني قالي خلي بالك من كورونا

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

اغفر ذنوبك قبل النوم بـ17 دعاء أوصى بها النبي كل ليلة

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لن تصدقها لـ علاج هشاشة العظام

صندوق قمامة أنقذها.. سقوط رضيعة من ارتفاع 40 قدما .. فيديو

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل