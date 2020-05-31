برلمانية تطالب بتوقيع أشد العقوبة على مروعي الطفل من ذوي الإعاقة بـ كلب شرس

أشادت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى تمكن أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يروعان طفلا من ذوي الإعاقة باستخدام كلب، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها إهانة لذوي الهمم.
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وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن هذه الجريمة تستحق توقيع أقصى العقوبة على كل من شارك فى ترويع وتخويف هذا الطفل البرئ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال هؤلاء الاطفال الابرياء فى التسلية.
وتابعت النائبة حديثها:" عمل غير إنساني وجميع الاديان ترفضه والقانون يعاقب عليه بشده".
جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو لشابين قاما بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على سطح منزل باستخدام كلب بوليسي، الأمر الذي أثار غضب رواد التواصل، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.