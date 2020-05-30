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كرم جبر: مسحة كورونا بـ1050 جنيها للصحفيين | وصرف 100 ألف جنيه للمؤسسات لشراء مطهرات

السبت 30/مايو/2020 - 08:37 م
كرم جبر
كرم جبر
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هاني حسين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم اتخاذ عدة خطوات لعلاج العاملين في المؤسسات الصحفية من فيروس كورونا، وتم توقيع اتفاق مع المركز الطبي للسكة الحديد .

وأضاف  جبر  في  مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  بصدد توقيع اتفاق مع كلية الطب جامعة عين شمس  وقدم لنا بروتوكول علاجي مكون من 6 خطوات.

وتابع :" المصاب  يذهب إلى المستشفى ويتم إجراء الفحوصات وفق بروتوكولات وزارة الصحة ".

واكمل :"  مسحة كورونا سيتم إجراؤها بـ 1050 جنيها للصحفيين  ويمكن ان تتحمل الهيئة جزءا من التكلفة بـ 50 % لإجراء المسحة للعاملين في المؤسسات الصحفية".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة :"  اللي عايز يعمل مسحة سيتم إرسال من يجري له المسحة في منزله  وتم صرف 100 الف جنيه لكل مؤسسة صحفية كدعم لشراء ادوات تعقيم و مطهرات من وزارة الانتاج الحربي او جهاز الخدمة الوطنية".

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