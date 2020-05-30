كرم جبر: مسحة كورونا بـ1050 جنيها للصحفيين | وصرف 100 ألف جنيه للمؤسسات لشراء مطهرات

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم اتخاذ عدة خطوات لعلاج العاملين في المؤسسات الصحفية من فيروس كورونا، وتم توقيع اتفاق مع المركز الطبي للسكة الحديد .





وأضاف جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بصدد توقيع اتفاق مع كلية الطب جامعة عين شمس وقدم لنا بروتوكول علاجي مكون من 6 خطوات.





وتابع :" المصاب يذهب إلى المستشفى ويتم إجراء الفحوصات وفق بروتوكولات وزارة الصحة ".





واكمل :" مسحة كورونا سيتم إجراؤها بـ 1050 جنيها للصحفيين ويمكن ان تتحمل الهيئة جزءا من التكلفة بـ 50 % لإجراء المسحة للعاملين في المؤسسات الصحفية".





ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة :" اللي عايز يعمل مسحة سيتم إرسال من يجري له المسحة في منزله وتم صرف 100 الف جنيه لكل مؤسسة صحفية كدعم لشراء ادوات تعقيم و مطهرات من وزارة الانتاج الحربي او جهاز الخدمة الوطنية".



