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ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

الأحد 31/مايو/2020 - 08:30 ص
مزيج الملح والفلفل
مزيج الملح والفلفل والليمون
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص بسبب عدوى الانفلونزا بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان ، يمكن للأدوية التي تسببها المواد الكيميائية أن تضر بجسمك، كما أثبتت الدراسات أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك تدريجيًا.

وكشف موقع "boldsky" حول فوائد تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معًا 

- يعالج الانفلونزا والبرد
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي . 
اتركي اللب والقشر ينقع لمدة 10 دقائق ، ثم أزيلي لب الليمون وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الفلفل الأسود المطحون إلى الخليط. اشرب هذا المحلول 2-3 مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.



- علاج التهاب الحلق 
امزج العصير من ثلاث ليمون طازج مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح البحر. 
أضف ملعقة كبيرة من العسل واملأ باقي الكمية بالماء الدافئ. 
لاستخدامه لتخفيف التهاب الحلق ، تغرغر بالخليط مرتين في اليوم. من المفيد أيضًا منع السعال .

- يزيل انسداد الأنف 
في خليط سيساعد على تحفيز العطس، وكذلك تنشيط الأنف. 
إضافة أجزاء متساوية من القرفة والفلفل الأسود وبذور الكمون ، وطحن المزيج وشمه لتنظيف أنفك.




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