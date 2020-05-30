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رياضة

اختبار 1130 شخصًا.. صفر إصابات بكورونا لأول مرة في الدوري الإنجليزي قبل استئناف البطولة

السبت 30/مايو/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم وجود حالات إيجابية بالمرحلة الرابعة لمسحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،  قبل استئناف المنافسات مجددا.

وتعد هذه هي المرحلة الرابعة من فحوصات كورونا للاعبي وطواقم أندية بريميرليج يومي الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو، وتم اختبار 1130 شخصا، وتبيّن عدم وجود حالات إيجابية.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، قال السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الألماني يورجن كلوب يتعامل مع محمد صلاح كأنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

وقال ماني في تصريحات لـ"Wiwsport" السنغالية،:"عندما يسجل محمد صلاح هدفًا بقدمه اليسرى يقول له كلوب أرى ليونيل ميسي فيك".

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