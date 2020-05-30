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فن

حازم إيهاب يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني

السبت 30/مايو/2020 - 09:51 م
خطوبة حازم إيهاب
خطوبة حازم إيهاب
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سعيد فراج - محمد نحلة
نشر الفنان الشاب حازم إيهاب، صورة  له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بعد احتفاله بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، ولم يكشف عن هويتها. 

وكتب حازم إيهاب في تعليقه على الصورة بالإنجليزية قائلًا: «فعلناها حبيبتي، رسميا أنتي ملكي»، ليتفاعل معه متابعيه بالإعجابات والتهاني عبر انستجرام.

وكان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، فيما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

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