النتيجة سلبية.. شفاء عميد التربية النوعية بالفيوم من فيروس كورونا وخروجه من العزل

كشف ،، الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم عن الوضع الصحي لقيادات جامعة الفيوم وحالات العزل بمستشفى الباطنة الجامعي.





‏وأفاد أنه تم خروج الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.





وأوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.

إقرا أيضا :