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محافظات

النتيجة سلبية.. شفاء عميد التربية النوعية بالفيوم من فيروس كورونا وخروجه من العزل

السبت 30/مايو/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
كشف ،، الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم عن الوضع الصحي لقيادات جامعة الفيوم وحالات العزل بمستشفى الباطنة الجامعي. 

‏وأفاد أنه تم خروج  الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.

وأوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.
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يذكر أن مستشفى الباطنة الجامعي أستقبلت خلال الأسبوع الأخير من رمضان العشرات من قيادات جامعة الفيوم وعلى رأسهم رئيس الجامعة ونائبة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم والأمين العام للجامعة وبعض من العاملين من هيئة مكتبه وهيئة التدريس المخالطين لرئيس الجامعة، لتلقيم العلاج.
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