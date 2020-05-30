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وزيرة التضامن توضح تداعيات فيديو التنمر على طفل ذوي احتياجات | شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 11:43 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, إنه لم يتم التهاون تجاه واقعة التنمر علي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وصاحب الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية, أنها عندما رأت الفيديو شعرت بالغضب الشديد.


وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي, أنها سعيدة تجاه الروح الإيجابية التى صدرت من ذوى القدرات تجاه فيديو التنمر، وتواصلهم مع الوزارة من أجل اتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة.


وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أنه تم القبض على الشابين اللذين قالا إنهما من اقاربه وبيهرجوا معاهم..ولكن ده مش هيعفيهم من المسئولية".

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