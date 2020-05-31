حسام داغر يغوص في أعماق النفس البشرية بـ شقوق

انتهي الفنان حسام داغر من مونتاج فيلمه الروائي القصير شقوق والذي يكتبه ويخرجه ويقوم ببطولته، وهي ليست التجربة

الأولى

لداغر في

التأليف

والإخراج، حيث إنه قدم فيلمين من قبل أولهما كانت فقط وهو فيلم شاهد وحيد، من

إخراج

شقيقه احمد داغر من بطولة كل من محمد ممدوح وحمزة العيلي وآخرين وشارك في مهرجانات بلغراد وارهوس للسينما العربية بالدانيمارك، والثاني كان فيلم البينو، والذي شارك في مهرجان كييف للأفلام القصيرة.