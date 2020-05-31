حسام داغر يغوص في أعماق النفس البشرية بـ شقوق

انتهي الفنان حسام داغر من مونتاج فيلمه الروائي القصير شقوق والذي يكتبه ويخرجه ويقوم ببطولته، وهي ليست التجربة الأولى لداغر في التأليف والإخراج، حيث إنه قدم فيلمين من قبل أولهما كانت فقط وهو فيلم شاهد وحيد، من إخراج شقيقه احمد داغر من بطولة كل من محمد ممدوح وحمزة العيلي وآخرين وشارك في مهرجانات بلغراد وارهوس للسينما العربية بالدانيمارك، والثاني كان فيلم البينو، والذي شارك في مهرجان كييف للأفلام القصيرة.
حسام داغر، أكد أنه صنع الفيلم خصيصا من أجل المهرجان العالمي للأفلام في كوبنهاجن بأوروبا، وهو المهرجان الوحيد في العالم الذي يرشح الأعمال للمشاركة في مهرجان الأوسكار، ومن المتوقع أن يقام المهرجان هذا العام أونلاين، بسبب ظروف فيروس كورونا. وتدور أحداث الفيلم حول المرض النفسى ..ومحاولة معرفة اسبابه والتي يؤكد حسام داغر انه فكرة تدخل مخ الإنسان وتظل تنمو حتى تسيطر على عقله ومشاعره.
الفيلم من بطولة حسام داغر ومحمد وحيد وأدم أيوب وعلي محمدو نيفين أنور ومارسيليا يوسف وأسما مهدي وإبراهيم نور وعبد الرحمن هاني وأحمد أسامة وهشام طارق وخالد منتصر ومحمود السيسي وهدير طلعت وتصوير ومونتاج علي محمد وصلاح أبو سعدة وموسيقى تصويرية حسن غانم وبوستر ودعاية عمرو عيد ومخرج منفذ ايهاب العبد و تاليف و اخراج حسام داغر.و انتاج شركته autumn art production house.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسام كممثل هو مشاركته في بطولة مسلسل النهاية مع النجوم يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي.
ويواصل تصوير مسلسل ملاك مع كريم فهمي ومحمود عبد المغني وايتن عامر ويلعب فيه دور رئيس تحرير متزوج من ايتن عامر ولاول مرة يلعب دور اب ولديه طفل.