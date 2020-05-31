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تعليم

وضع النشيد الوطني للدول المشاركة.. رابط استفتاء إدارة الوافدين لتطوير العملية التعليمية

الأحد 31/مايو/2020 - 05:32 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أطلقت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استطلاع رأي للطلاب يهدف إلى تطوير العملية التعليمية، موضحة أنه سيتم وضع النشيد الوطني للدول التي ستشارك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واوضحت أنه يمكن ملئ استماره الاستبيان عبر هذا الرابط: 

https://www.surveymonkey.com/r/2PH6CYJ

ونشرت الإدارة عبر صفحتها  بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لأن هدفنا دائما تطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية, مساعدتك بملء هذه الاستبانة الخاصة باستطلاع رأيكم  هتفرق كتير حول تطوير العملية التعليمية".


وتابعت الإدارة: "أكثر دولة ستشارك فى بملء استطلاع الرأى هذا سيتم وضع العلم والنشيد الوطني الخاص بها على الصفحة الرسمية لمباردة ادرس فى مصر".
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