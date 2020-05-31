وضع النشيد الوطني للدول المشاركة.. رابط استفتاء إدارة الوافدين لتطوير العملية التعليمية

أطلقت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استطلاع رأي للطلاب يهدف إلى تطوير العملية التعليمية، موضحة أنه سيتم وضع النشيد الوطني للدول التي ستشارك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





واوضحت أنه يمكن ملئ استماره الاستبيان عبر هذا الرابط:





https://www.surveymonkey.com/r/2PH6CYJ





ونشرت الإدارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لأن هدفنا دائما تطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية, مساعدتك بملء هذه الاستبانة الخاصة باستطلاع رأيكم هتفرق كتير حول تطوير العملية التعليمية".







