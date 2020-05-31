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فن

وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

الأحد 31/مايو/2020 - 01:29 ص
عفاف شاكر وشادية
عفاف شاكر وشادية
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محمد نحلة

رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم دفنها بأمريكا.



(عفاف شاكر) تزوجت من الفنان كمال الشناوي ولكن زيجتهما لم تدم طويلا.



(عفاف ) هي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة  شادية، وسبقتها في دخول عالم الفن إلا أنها لم تنل نفس القدر من الشهرة والانتشار فقررت الاعتزال.



كما أنها كانت السبب في التحاق شقيقتها شادية المجال الفني عندما أخبرت المنتج و المخرج محمد عبد الجواد بأن لها شقيقة تحظي بصوت جميل حتي التقي بها عبد الجواد واستمع اليها واعجب بصوتها ليكون ذلك جواز دخولها إلى المجال الفني حيث شاركت بالغناء فقط في اول أفلامها وهو فيلم (أزهار واشواك ) 1947





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