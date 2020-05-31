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رياضة

محمد فضل يكشف عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 06:02 ص
محمد فضل
محمد فضل
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عمرو ابوبكر
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن اختياره للتشكيل التاريخي لمنتخب مصر.

وصرح فضل خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، أنه سيميل في اختياراته لجيله ويخشى أن ينسى أي اسم".

وأضاف فضل: سأختار عصام الحضري في حراسة المرمى وأمامه سيد معوض وإبراهيم سعيد ووائل جمعة وإبراهيم حسن".

وتابع "في وسط الملعب، سمعت كثيرا عن قوة مجدي عبد الغني ولكنني كما قلت سأميل لجيلي ومن رأيتهم، ولذلك سأختار محمد شوقي وحسام غالي وأحمد حسن".


وأكمل حديثه قائلا: "وكذلك محمد أبو تريكة وحازم إمام ومحمود الخطيب".

تشكيل محمد فضل التاريخي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - إبراهيم سعيد - إبراهيم حسن.

الوسط: محمد شوقي - أحمد حسن - حازم إمام - حسام غالي - محمد أبو تريكة.

الهجوم: محمود الخطيب
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