اخبار الرياضة.. رحيل 4 لاعبين عن الزمالك.. موقف التعاقد مع موليكا.. وفيروس كورونا يضرب ريال مدريد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحفظ مسئولي النادي على التعاقد مع صفقة جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، بسبب حالة التردد التي يعيشها اللاعب الكونغولي خلال الفترة الحالية .





أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ، سيواجه أزمة كبيرة في الأيام القادمة، ولن يدخل سوق الانتقالات الصيفي القادم.





كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بـ نادي الزمالك ، إن النادى الأبيض قدم جميع المستندات الخاصة بقضية محمود عبد المنعم كهربا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".





أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن ترشح شقيقه أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، لانتخابات اتحاد الكرة بات أمرًا واردًا.



