نصائح هامة لرفع كفاءة تبريد مكيف السيارة

مكيف السيارة لا أحد يستطيع الاستغناء عنه من قائدي السيارات، خاصة مع الارتفاع الشديد للحرارة في الصيف يتم تشغيل لا أحد يستطيع الاستغناء عنه من قائدي السيارات، خاصة مع الارتفاع الشديد للحرارة في الصيف يتم تشغيل مكيف السيارة بصورة مستمرة، ولكن الكثيرة من السائقين يعانون من ضعف الهواء الخارج من مكيف السيارة بالإضافة إلى ضعف التبريد.







كما أن هناك بعض قائدي السيارات لديه معلومات خاطئة عن المكيف، فالبعض يرى أنه يساهم في استهلاك الوقود، إلا أن هناك بعض النصائح لرفع كفاءة المكيف وتبريد مقصورة السيارة وهي:



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الصيانة الدورية والتي تعتبر من أبرز الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع كفاءة تبريد مكيف السيارة، وتشمل تغيير الفلتر وضبط الفريون وتزويده وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من كفاءة عملها.







سنجد أن ركن السيارة في الظل من الأشياء الهامة جدا، وذلك حتى لا ترتفع حرارة المقصورة بشدة مما يؤدي إلى تسخين المقاعد والأجزاء الداخلية.





يجب قبل ركوب السيارة فتح الأبواب وزجاج النوافذ لدقائق من أجل تهوية السيارة وطرد الهواء الساخن من المقصورة ثم القيام بتشغيل المحرك وإدارة مكيف السيارة وتشغيله على درجة عالية مع غلق الأبواب وفتح نصف زجاج النوافذ للتهوية والتبريد السريع والقيام بغلق النوافذ بالكامل، وخفض درجة المكيف إلى المستوى الملائم.









يفضل أيضا وضع لاصق عاكس على زجاج زجاج نوافذ السيارة، وهو ما يقلل من حدة أشعة الشمس التي تخترق الزجاج، مما يساعد المكيف على تبريد الهواء داخل المقصورة بصورة أكبر.





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بعض قائدي السيارات يسهون عند تشغيل المكيف من الضغط على زر الكمبروسور في السيارة لكي يعمل ويدفع بالهواء البارد.

سنجد تسري سائل المبرد "الفريون" خلال فصل الشتاء نتيجة عدة عوامل، ويتبقى جزء بسيط منه يكون غير قادر على تبريد مقصورة السيارة، لذلك عليك الكشف لدى فني صيانة المكيف عن كمية الفريون والقيام بتزويده إلى النسبة المناسبة للتبريد.



