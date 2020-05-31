غياب هالاند .. تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة بادربون بـ الدوري الألماني

استقر لوسيا فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند بشكل كبير على التشكيل الأساسي، لمواجهة بادربورن، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الألماني.
ويسعى بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في الجولة الماضية.
ويفقتد بوروسيا دورتموند لخدمات كلا من هالاند ومحمود داوود، بسبب الإصابة، حسبب أعلن لوسيان فافر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.
تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع:
حراسة المرمى: بوركي
خط الدفاع: أكانجي - هوميلز - بيشتشيك أشرف حكيمي.
خط الوسط: وريرو - إيمري تشان - فيتسل.
خط الهجوم: سانشو - براندات - ثورجان هازارد.