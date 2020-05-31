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بسرعة تجاوزت 27 ألف كم.. إطلاق صاروخ فضائي أمريكي.. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 11:24 ص
إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد  إطلاق لصاروخ  فضائي أمريكى من طراز "سبايس إكس". 

وقد حلق رائدا الفضاء الأمريكيان روبرت بنكن ودوج هورلي من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبايس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تنفيذ مهمة تاريخية.

وأقلع الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك في الساعة 15,22 (19,22 ت ج)، وبعد نحو عشر دقائق تمكن من وضع الكبسولة "كرو دراجون" في المدار في اول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ العام 2011.

وانفصل الجزء الأول من الصاروخ البالغ طوله سبعين مترا كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق وهبط في قاعدة قبالة فلوريدا، فيما وضع الجزء الثاني الكبسولة "كرو دراجون" في المدار المناسب، في اتجاه المحطة الفضائية الدولية بسرعة تجاوزت 27 ألف كلم في الساعة.

ونقلت كاميرا وقائع ما يجري داخل الكبسولة في شكل مباشر، مظهرة رائدي الفضاء موصولين بمقعديهما خلال تحليقهما.
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