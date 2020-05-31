الإمارات تسجل 661 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات ، اليوم الأحد، 661 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 661 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات المسجلة 34.557 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وقالت الصحة الإماراتية إن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة وجميعها في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





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وأضافت وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة جراء الإصابة بالفيروس؛ وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة إلى 264 حالة.



