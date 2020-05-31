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رياضة

الدوري الألماني.. بروسيا مونشنجلادباخ يكتسح يونيون برلين 4-1 .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت مباراة بروسيا مونشنجلادباخ و يونيون برلين بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.


أحرز الهدف الأول في المباراة فلوريان نيوهاوس مع الدقيقة ١٧ من زمن الشوط الأول، فيما عزز ماركوس تورام بالهدف الثاني في الدقيقة ٤١ .


وقلل سيباستيان اندرسون النتيجة وأحرز الهدف الأول ليونيون في الدقيقة 50 قبل أن يحرز ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقه 59 ثم عزز الحسن بليا النتيجه وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 89 .


كان يونيون برلين حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري عندما فاز على مونشنجلادباخ في الدور الأول من الدوري الألماني.


وبهذا الفوز ارتفع رصيد  بروسيا مونشنجلادباخ إلى النقطة 56 محتلا بها المركز  الثالث بينما تجمد  رصيد يونيون برلين عند النقطة 31 فى المركز  14.
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