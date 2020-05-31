إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بجاكيت مطبوع عليه صورتها مع والدها.. شاهد

نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"





ظهرت ايمى فى الصور وهى ترتدى جاكيت مصمم عليه صورتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا حيث ظهر الثنائي معا على ظهر الجاكيت









وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : " فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف الله يرحمه , ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله"





يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.











