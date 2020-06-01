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توك شو

أخبار التوك شو| إصابة 3 إعلاميات بـ كورونا.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وسبب تعديل مواعيد حظر التجول

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:14 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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كـريـم الـخـطـيـب
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أكد الإعلامي أحمد موسى، إنه قريبا سيتم توفير الدواء الامريكي ريمديسيفير لـ علاج كورونا، متابعا:" الدواء الجديد سيقلل فترة علاج المصابين بفيروس كورونا".

أعلنت الإعلامية إلهام نمر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ قرابة أسبوع.
وأضافت نمر، أنها تتبع التعليمات الطبية، والتزمت بالعزل المنزلي فور ارتفاع درجة حرارتها، وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القرارات التي تتخذ بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد الرأي الجماعي مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا القرار تم اعتماده من الدولة المصرية وأن الامتحان يوم 21 يونيو.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 23 جامعة تدخل الخدمة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن حجم الأشغال داخل المستشفيات لم يصل إلى المرحلة التي تستدعي للقلق لدخول أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن أزمة كورونا ليست مسئولية الحكومة فقط ولكنها مسئولية مشتركة ولابد من التكاتف والتعاون بين الحكومة والشعب، مؤكدا أنه لا يوجد داعي للرهان على المنظومة الصحية ولابد من تعاون المواطنين.

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء كان للمجموعة الطبية، وهو الاجتماع الثاني لها والتي تتكون من وزراء الصحة والتعليم العالي، ومستشار الرئيس للشئون الصحية؛ لمراجعة الإجراءات التي تمت، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات خلاله بحضور وزير الداخلية.

قال الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن قرار معاملة الإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد معاملة الأمراض المهنية مهم جدا، مضيفا أنه بمثابة إعادة حق من حقوق أعضاء اللجان الطبية والفرق المساعدة لهم في أماكن تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات.

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، إن الدكتور خالد العناني، وزيرالسياحة والآثار قام بتصميم شعار يحتوي على قرص الشمس، بالإضافة إلى كتابة تحية باللغة الهيروغليفية.

كشف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الإجراءات التي تتخذها الهيئة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الرعاية تطبق على العاملين وفي الجهات الحكومية التابعة للدولة.

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة رجاء الجداوى حالتها الصحية مستقرة بعد تعرضها للاصابة بفيروس كورونا، ولكن حالتها النفسية سيئة بسبب ما تقرأه وتسمعه من مهاجمة للفنانين.
وانتقد أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، الهجوم الشرس الذي يتعرض له نجوم الفن قائلا: «لما أنتم مش بتحبونا وبتهاجمونا ومش طريقنا بتجروا تتصوروا معانا ليه».

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مقطع فيديو مفبرك ظهر مؤخرًا عن تزوير ورقة مالية فئة 200 جنيه.
وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا المجرم عنصر إخواني خائن، وهذا الفيديو مفبرك غير حقيقي، موضحا أن الهدف من هذه العملية استهداف البنك المركزي.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك إجراءات متخذة من قبل لمواجهة الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا التي تحدث الآن ومن ضمنها دخول 230 مستشفى جديدا للعمل كمستشفيات فرز وعزل جزئى. 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيروس كورونا ينتشر يوميا بشكل كبير، ويجب أن نلتزم بكل الإجراءات الوقائية، وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أتمنى لزملائي آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر الشفاء العاجل".

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي الزحام الشديد في حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان رغم قرارات الدولة بمنع التجمعات.
وعلقت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث»: «انا أحب محمد رمضان فنيا وأراه ممثلا جيدا مجتهدا الناس كلها بتحبه وهو نمبر وان ولكن في هذا المشهد اللي بيحضن ويبوس في الناس مش نمبر وان».
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