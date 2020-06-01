الزمالك يتحدث عن قضية نادي القرن وحقيقة رحيل مصطفى محمد

أكد الكابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قضية نادي القرن ليست بين الأهلي والزمالك وأن النادي الأهلي ليس طرفا على الإطلاق وكان ذلك سيكون نفس الموقف مع أي نادي آخر وما يحدث هو البحث عن حقوق نادي الزمالك لأن الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في القرن العشرين.
وأضاف حمادة أنور خلال تصريحات لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن فتح ملف نادي القرن شيئا مشرفا لمجلس الإدارة وهو البحث عن حق للنادي وجماهيره حتى في حالة خسارة القضية فيكفي الجميع أن الإدارة سعت لاسترداد حقوق النادي مشيرا إلى أنه سيتم منح المحامي الإيطالي ملف القضية للمرافعة أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وعن الإساءة لقائد نادي الزمالك محمود شيكابالا أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أنه أعجبه موقف لاعبي النادي الأهلي والأندية الأخرى والنجوم المعتزلين من دعم لشيكابالا وأن من وجه له الإهانة ليسو إلا قلة مضيفا إلى أن العديد من الفنانين والإعلاميين قدمو الدعم لشيكا وهو ما أثلج صدور الجميع.
وعن مصطفى محمد أشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الموافقة على رحيله ستكون فقط لنادي كبير ليستفيد مصطفى من هذا النادي الذي يستطيع تطوير قدراته وبمقابل مادي يرضي اللاعب والنادي معا.
وإستكمل حمادة أنور أن موقف فرجاني ساسي مع مواطنه الهارب حمدي النقاز أكد حب النجم التونسي للنادي وجمهور نادي الزمالك ورفضه لما قام به حمدي النقاز من الهروب من النادي بحجة عدم حصوله على مستحقاته.