محمد دياب ينشر صورة طريفة داخل المطبخ .. شاهد

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



