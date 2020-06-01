محمد دياب ينشر صورة طريفة داخل المطبخ .. شاهد

حرص الفنان محمد دياب، على المزاح مع جمهوره من خلال نشر صورة طريفه له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".
نشر محمد دياب، صورته من داخل المطبخ وعلق عليها قائلًا: "ورقة وقلم وماتكتبيش ورايا حاجة يا ست الكل.. عشان الكفته خلصت.. #دياب #العو #مدحت #سالم #كتكت".
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يذكر أن محمد دياب، خاض الموسم الرمضاني الماضي 2020، بأكثر من مسلسل هم "فرصة تانية" لـ ياسمين عبد العزيز، والاختيار لـ أمير كرارة، و"البرنس" لـ محمد رمضان.
مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.