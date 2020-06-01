AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا عز كعز الأب.. إيمى طلعت زكريا تتذكر والدها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت برفقه والدها الفنان طلعت زكريا لتتذكره بكلمات مؤثرة.

كتبت معلقة على الصورة: "لا عز كعز الاب ولا دلال بعد دلاله".


نالت الصورة تفاعل كثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
فعلا الاب ونعم السند
ربنا يرحمه

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

الجدير بالذكر أن طلعت ذكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما قبل كورونا.. إيمى طلعت زكريا تبهر متابعيها بـ صورة لها

إيمي طلعت زكريا تقلد والدها في مشهد من فيلم «هو في إيه»

إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها بصحبة نجوم مسرح مصر

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

كم كان رحيلك مؤلما.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة مع والدها

إيمى طلعت زكريا لهنا الزاهد: وحشتينى يا هنوزتى

ترشيحاتنا

أزمة نادى القرن الحقيقي تشتعل.. مرتضى منصور: حصلت على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض باللقب.. فيديو

سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

أخبار النادي الأهلي.. تجديد عقد فايلر.. عرض مغر لـ وليد أزارو.. ورسالة الخطيب لمجلس الإدارة

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين

أشرف زكي: الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي سيئة.. فيديو

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة