لا عز كعز الأب.. إيمى طلعت زكريا تتذكر والدها

نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت برفقه والدها الفنان طلعت زكريا لتتذكره بكلمات مؤثرة.





كتبت معلقة على الصورة: "لا عز كعز الاب ولا دلال بعد دلاله".









نالت الصورة تفاعل كثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

فعلا الاب ونعم السند

ربنا يرحمه





يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.





الجدير بالذكر أن طلعت ذكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .