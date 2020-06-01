وسط احتفالات الأهالي.. الجيش الليبي يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة.. فيديو

تمكنت وحدات من الجيش الوطني الليبي ، اليوم، الاثنين، من دخول مدينة الأصابعة غرب البلاد والسيطرة عليها.





وأعلنت وسائل إعلام ليبية، استعادة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على مدينة الأصابعة بعد معارك مع قوات حكومة الوفاق.





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وتداول مواطنون، مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، فرحة الليبيين واحتفالهم بدخول قوات الجيش الليبي ، إلى مدينة الأصابعة.





وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري لشبكة "سكاي نيوز عربية" استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا.





وكانت مصادر بالجيش الليبي، كشفت في تصريح لـ "العربية"، أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا.





ووفقا لما نقلته العربية عن مصادر بالجيش الليبي فإن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا.





وفي وقت سابق، كشف موقع إيطالي عن توجه طائرتين عسكريتين من أسطنبول التركية إلى مصراته الليبية، لنقل عدد من المرتزقة.