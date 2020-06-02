طلب إحاطة لإلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة واستبدالها بالأبحاث

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.







وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إلغاء هذه الامتحانات والاعتماد على الأبحاث كبديل لها هو تقليل الوقت فى ظل امتحان الطالب فى اليوم مادتين، وحتى لا يقوم بارتداء الكمامة أكثر من مرة لامتحان هذه المواد غير الأساسية.





كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار وزير، لافتا إلى أن هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات التى يتواجد بها كل من: رئيس الوزارء والتعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية وغيرهم.









وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ما يخص امتحانات الثانوية العامة قرار جماعي وليس فرديا، لافتا إلى أن الموضوع تمت دراسته باستفاضة من قبل كل المسئولين.









وتابع وزير التربية والتعليم: "على الجميع معرفة أن قرار الثانوية العامة ليس قرار شخص بل هو قرار دولة".









وأوضح أن موضوع "الهشتاجات" التى تطالب بالتأجيل لفت نظر الدولة، متابعا: "تلك الهشتاجات بها جزء ممنهج.. ولما جينا نشوف عدد الناس المشاركة طلع مش نفس عدد الهشتاجات اللي معموله".









واختتم: "هناك العديد من الصفحات تقوم بانتحال شخصيتى ووضع صورتي، وذلك لإثارة البلبلة والرهبة"، معقبا: "دول بيطلعوا في الجزيرة قبل ما انت تشوفهم".