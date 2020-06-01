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تعليم

المعاهد الأزهرية: ننتظر تقرير لجنة التحقيق مع الشيخ الهارب في صلاة العيد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:22 م
محمد شحتة
أكد علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم اليوم التحقيق مع الطالب محمود مجدي، الذي قام بإمامة المصلين في صلاة عيد الفطر وقام بالهرب أثناء الصلاة فى نبروه بالدقهلية.


قال خليل لصدى البلد، إن التحقيق تم من خلال الشئون القانونية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، منوها أن لجنة التحقيق سترفع تقريرها إلى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم أو غدا الثلاثاء، ثم يقوم رئيس القطاع بالتوقيع على التقرير المتضمن العقوبة المقترحة من لجنة التحقيق، ورفعه إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بمشيخة الأزهر لاتخاذ القرار النهائي في التحقيق.

كشف خليل، أن الطالب في المرحلة الإعدادية وليس الثانوية وهو من معتادي الرسوب في الدراسة. 

أشار إلى أن الأزهر تابع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا في أول أيام عيد الفطر للطالب الهارب أثناء صلاة العيد. 


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