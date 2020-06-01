المعاهد الأزهرية: ننتظر تقرير لجنة التحقيق مع الشيخ الهارب في صلاة العيد

أكد علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم اليوم التحقيق مع





قال خليل لصدى البلد، إن التحقيق تم من خلال الشئون القانونية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، منوها أن لجنة التحقيق سترفع تقريرها إلى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم أو غدا الثلاثاء، ثم يقوم رئيس القطاع بالتوقيع على التقرير المتضمن العقوبة المقترحة من لجنة التحقيق، ورفعه إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بمشيخة الأزهر لاتخاذ القرار النهائي في التحقيق.





كشف خليل، أن الطالب في المرحلة الإعدادية وليس الثانوية وهو من معتادي الرسوب في الدراسة.

العيد. أشار إلى أن الأزهر تابع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا في أول أيام عيد الفطر للطالب الهارب أثناء صلاة







