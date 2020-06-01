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أحمد موسى يحذر: هنوصل لمليون إصابة بكورونا والأرقام طلعت وفلتت.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار

توقع الإعلامي أحمد موسى، وصول اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة إلى الألف في اليوم، مضيفا أن وزير التعليم العالي قال إننا ذاهبون لتسجيل 30 ألف إصابة ومن الممكن نصل لـ 100 ألف في عدم حال الالتزام بالاجراءات الاحترازية.


وأضاف موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأثيين، أن مسألة الوصول لأي رقم سواء أكبر أو أقل في أيدي المصريين، مستدركا أن:"الأرقام طلعت وفلتت وسوف تتوقف عند الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات".


وأشار مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إلى أنه يمكن أن نصل إلى مليون اصابة في الفترة المقبلة في حالة عدم الالتزام، بينما الالتزام سيساهم في انخفاض الإصابات.


وتابع أن :"كلام رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي خطر جدا والاعداد الحالية بسبب الخميس قبل الاخير في شهر رمضان".

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