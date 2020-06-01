وزير التعليم العالي: سنصل إلى 100 ألف إصابة بكورونا في حال عدم التزام المواطنين .. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه غير مستبعد تسجيل 40 ألف حالة كورونا خلال الأيام المقبلة، قائلا :"محدش ينتظر حاجة لو إحنا لم نلتزم ومن الممكن أن نصل لمائة الف حالة".





وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن :"كل شخص مسئول عن تصرفاته ومحدش هيخاف على صحته أكثر من نفسك"، متابعا أن :"هناك زيادة في انتشار الفيروس ولم نصل لمرحلة ثبات الانتشار".





وتابع الوزير، أن الحكومة عاملة اجراءات رائعة في أزمة كورونا الالتزام في الأسبوعين المقبلين سيساهم في التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد عبد الغفار، أنه لا يوجد أي مشكلة في المستشفيات في استقبال مرضى كورونا، لافتا إلى أنه بعد أسبوعين من الآن يمكن تحديد متى ستنكسر موجه الارتفاع.